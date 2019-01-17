MasterCard запретит автоматическое списание денег сервисами

Международная платежная система Mastercard запустил новые правила, запрещающие автоматическое списание денег со счёта после окончания «пробных» подписок сервисов.

Сервисы теперь должны получить явное согласие пользователя на списание подписки. Также продавец обязан теперь после окончания «пробной» подписки отправить пользователю по электронной почте или SMS информацию о продукте, сумму перевода, дату платежа и инструкции по отмене пробной версии.

Перед новым платежом продавец также обязан отправить квитанцию и инструкцию об отмене подписки, на случай, если пользователь захочет перестать платить за сервис.