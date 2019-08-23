Mastercard запустит переводы по номеру телефона за границу

Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов с карты на карту по номеру телефона за границу. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на несколько источников на банковском рынке.

Команда Mastercard обсуждает проект с банками. По данным источников, информация о планах запустить сервис размещена в стратегических документах Mastercard.

Как пояснил один из источников, к Mastercard есть сервис Mastercard Hub, в котором платежная система хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету. Именно он будет использован в создании нового платежного решения.

Пресс-служба Mastercard заявила журналистам: «Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны».

Также отмечается, что международные платёжные системы сконцентрировались на заграничном направлении, поскольку в начале 2019 года Банк России запустил собственную система быстрых платежей, которая также позволяет совершать переводы по номеру телефона и работает с гораздо большим числом банков.