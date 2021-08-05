Мастурбация оказалась способом защиты от заражения COVID-19

Эксперт привел в доказательство этой теории результаты исследования немецких ученых. Последние привлекли к участию в эксперименте порядка 11 мужчин, которые регулярно мастурбировали. В ходе научной работы изучалось то, как сексуальное возбуждение и оргазм влияют на работу иммунной системы. Для этого у испытуемых брали анализ крови.

В результате выяснилось, что стимуляция гениталий провоцирует всплеск иммунных клеток, которые ответственны за борьбу с вирусами. Однако есть у такого способа защиты и свои минусы. В частности, снижение риска заражения COVID-19 наблюдается лишь непродолжительное время — всего 45 минут после оргазма.