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Мастурбация оказалась способом защиты от заражения COVID-19

Таким образом можно на 45 минут снизить риск инфицирования
По словам специалиста по гормональной терапии Дженнифера Ланда, мастурбация является еще одним способом снизить риск инфицирования коронавирусной инфекцией.
Мастурбация оказалась способом защиты от заражения COVID-19

Эксперт привел в доказательство этой теории результаты исследования немецких ученых. Последние привлекли к участию в эксперименте порядка 11 мужчин, которые регулярно мастурбировали. В ходе научной работы изучалось то, как сексуальное возбуждение и оргазм влияют на работу иммунной системы. Для этого у испытуемых брали анализ крови.

В результате выяснилось, что стимуляция гениталий провоцирует всплеск иммунных клеток, которые ответственны за борьбу с вирусами. Однако есть у такого способа защиты и свои минусы. В частности, снижение риска заражения COVID-19 наблюдается лишь непродолжительное время — всего 45 минут после оргазма.