Наука и технологии
Сегодня в 16:11
1 мин.

Мать Илона Маска прокомментировала обвинения сына в расизме

Её поддержали подписки
После того, как Илон Маск приобрёл соцсеть Twitter, он заявил, что обеспечит на площадке свободу слова. На это отреагировала газета New York Times, напомнив Маску его детство в условиях апартеида.
Мать Илона Маска прокомментировала обвинения сына в расизме

Маск вырос в Южной Африке в условиях апартеида, поэтому в New York Times усомнились в его искренности обеспечить свободу слова в Twitter. На это отреагировала мать предпринимателя Мэй Маск.

Она рассказала в Twitter, что в Южной Африке при публичной критике апартеида, можно было попасть в тюрьму. При этом она подчеркнула, что её сын тогда был ребёнком и никак не мог повлиять на ход вещей.

«Что ж, New York Times, вы собираетесь обвинять детей в решениях, принимаемых правительствами?», — написала Мэй Маск.

Её поддержали многие подписчики. «Ах да, Илон Маск не смог покончить с апартеидом в Южной Африке в детстве, поэтому сейчас он вдруг плохой», — написал один из пользователей.

Новости партнеров
Новости партнеров