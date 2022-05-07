Мать Илона Маска прокомментировала обвинения сына в расизме

Маск вырос в Южной Африке в условиях апартеида, поэтому в New York Times усомнились в его искренности обеспечить свободу слова в Twitter. На это отреагировала мать предпринимателя Мэй Маск.

Она рассказала в Twitter, что в Южной Африке при публичной критике апартеида, можно было попасть в тюрьму. При этом она подчеркнула, что её сын тогда был ребёнком и никак не мог повлиять на ход вещей.

«Что ж, New York Times, вы собираетесь обвинять детей в решениях, принимаемых правительствами?», — написала Мэй Маск.

Её поддержали многие подписчики. «Ах да, Илон Маск не смог покончить с апартеидом в Южной Африке в детстве, поэтому сейчас он вдруг плохой», — написал один из пользователей.