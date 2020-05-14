Мать выявила рак у пятимесячной дочери по сделанной ею же фотографии

Так, 26-летняя Шелби Симкинс сразу же после рождения дочери очень часто фотографировала ее. И вот, в один такой раз, женщина сделала очередной снимок с использованием вспышки. Посмотрев на сделанную фотографию, Симкинс заметила одну особенность — глаза девушки отразили не красный свет, как это бывает обычно, а белый. Тогда женщина отправилась к педиатру с вопросом о том, насколько это нормально.

В итоге врач порекомендовал обратиться к окулисту, который в свою очередь сделал так, что у маленькой девочки диагностировали рак сетчатки, который поражает детей до пяти лет. К сожалению, опухоль оказалась слишком большой и ребенку пришлось удалить левый глаз целиком. Но что не может не радовать, так это то, что рак не распространился на правый глаз ребенка.