Наука и технологии
Опубликовано 27 сентября 2024, 22:29
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Математическая модель для выбора лекарств для лечения рака легких

Прогнозы по комбинациям препаратов
Ученые из США разработали математическую модель, предсказывающую, как новые комбинации лечения могут значительно увеличить продолжительность безрецидивной выживаемости у пациентов с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ).
Математическая модель для выбора лекарств для лечения рака легких

© Ferra.ru

Команда исследователей расширила первоначальные исследования исследуя молекулу anti-miR-155 в условиях, смоделированных для пациентов. Они выявили новые комбинации препаратов, которые могут улучшить эффективность лечения.

МикроРНК-155 играет критическую роль в ухудшении результатов лечения НМРЛ, способствуя резистентности к препаратам и подавлению иммунной системы. Использование синтетической молекулы anti-miR-155 позволяет нейтрализовать негативные эффекты miR-155, увеличивая эффективность стандартных методов лечения, таких как химиотерапия и иммунотерапия.

Следующие шаги команды будут направлены на дальнейшие предклинические испытания, чтобы подтвердить безопасность и эффективность терапии anti-miR-155 в сочетании с традиционными препаратами перед переходом к клиническим испытаниям.

Математическая модель для выбора лекарств для лечения рака легких

© Molecular Cancer