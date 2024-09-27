Математическая модель для выбора лекарств для лечения рака легких

Команда исследователей расширила первоначальные исследования исследуя молекулу anti-miR-155 в условиях, смоделированных для пациентов. Они выявили новые комбинации препаратов, которые могут улучшить эффективность лечения.

МикроРНК-155 играет критическую роль в ухудшении результатов лечения НМРЛ, способствуя резистентности к препаратам и подавлению иммунной системы. Использование синтетической молекулы anti-miR-155 позволяет нейтрализовать негативные эффекты miR-155, увеличивая эффективность стандартных методов лечения, таких как химиотерапия и иммунотерапия.

Следующие шаги команды будут направлены на дальнейшие предклинические испытания, чтобы подтвердить безопасность и эффективность терапии anti-miR-155 в сочетании с традиционными препаратами перед переходом к клиническим испытаниям.