Математическая модель помогла выявить главный фактор успеха

Об этом сообщают авторы Business Insider, ссылаясь на научную работу школы менеджмента им. Келлога. В рамках исследования команда ученых, во главе с доцентом кафедры менеджмента Дашун Вана, разработали математическую модель для выявления разницы между лучшими и худшими учениками.

В результате было установлено, что худшие ученики, при возникновении проблемы, не анализируют полученный опыт, приступая к задаче с самого начала. В то же время, ученики, которые делают выводы из собственных неудач, продолжая работать по запланированной схеме - добиваются успеха. В доказательство этого авторы приводят истории успеха людей, которые начали с неудач. В число таких деятелей вошли Генри Форд, Томас Эдисон и прочие.