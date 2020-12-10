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Математическая модель помогла выявить главный фактор успеха
У тех, кто учится на своих ошибках - больше шансов добиться успеха
Ученые школы менеджмента им. Келлога составили математическую модель, которая помогла выявить главный фактор успеха. Согласно выводам исследователей, люди, которые делают выводы из своих ошибок, имеют больше шансов добиться успеха.
Об этом сообщают авторы Business Insider, ссылаясь на научную работу школы менеджмента им. Келлога. В рамках исследования команда ученых, во главе с доцентом кафедры менеджмента Дашун Вана, разработали математическую модель для выявления разницы между лучшими и худшими учениками.
В результате было установлено, что худшие ученики, при возникновении проблемы, не анализируют полученный опыт, приступая к задаче с самого начала. В то же время, ученики, которые делают выводы из собственных неудач, продолжая работать по запланированной схеме - добиваются успеха. В доказательство этого авторы приводят истории успеха людей, которые начали с неудач. В число таких деятелей вошли Генри Форд, Томас Эдисон и прочие.