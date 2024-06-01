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Наука и технологии
Опубликовано 01 июня 2024, 18:23
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Математическая модель поможет в разработке «умных» полимеров

Она подскажет поведение материалов
Ученый Гидо Кустерс успешно защитил докторскую диссертацию на факультете физики и научного образования в Техническом университете Эйндховена. Его исследования посвящены «умным полимерам», способным менять свою структуру в зависимости от окружающей среды, и созданию для них математических моделей.
Математическая модель поможет в разработке «умных» полимеров

© Ferra.ru

Кустерс поясняет, что подобные материалы уже широко используются, например, в продуктах для волос, которые становятся твердыми после нанесения на волосы. Их применение варьируется от косметических продуктов до упаковки товаров.

Вместо многочасовых экспериментов в лаборатории, Кустерс в основном работал на ноутбуке. Он разработал математическую модель, которая позволяет предсказывать поведение «умных полимеров» и оптимизировать их свойства без длительных испытаний.

Кустерс использовал свою модель для анализа различных материалов, включая гранулы удобрений, покрытые полимерами, и миниатюрные мозги на чипе. Его исследования позволяют лучше понять поведение этих материалов и применить их в различных областях, от сельского хозяйства до медицины.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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#наука
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