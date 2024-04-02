Математики объяснили лёгкое течение болезни при заражении омикроном

Российские учёные разработали модель, которая объясняет, почему большинство заражённых штаммом омикрон переносит коронавирус с лёгкими симптомами. Омикрон медленнее проникает в клетки, что даёт время иммунной системе реагировать на угрозу.

Группа исследователей из НИУ ВШЭ, во главе с Александром Тоневицким, изучала, как штамм омикрон взаимодействует с клеточными системами человеческого организма. Используя математическую модель, они анализировали, как быстро вирус распространяется в тканях и как клетки реагируют на инфекцию.

Результаты исследования показали, что омикрон медленнее проникает в клетки и вызывает сильную реакцию врождённого иммунитета. Это объясняет, почему омикрон обычно вызывает более лёгкие формы болезни, и может помочь в разработке стратегий борьбы с вирусом.