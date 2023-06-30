Математики объяснили «правило шести рукопожатий»Его определяет рациональное поведение при установлении новых связей
Построенная математиками модель показала, что «правило шести рукопожатий» возникает вследствие равновесия, возникающего при оценке участниками выгодности своих связей.
Исследователи из МФТИ совместно с коллегами из Израиля, Испании и Италии построили математическую модель, которая объясняет существование «правила шести рукопожатий» — феномена, при котором до любого человека на Земле можно «дотянуться» через цепочку из шести знакомств. Работа ученых опубликована в журнале Physical Review X.
Математики наблюдали за работой модели, описывающей поведение человека внутри своеобразной социальной сети. Ее участники пытались выгодное и важное положение — «центральность». Чем выше уровень этого показателя, тем больше связей между элементами всей социальной сети проходит через ее конкретного участника. Иными словами, рост «центральности» отражает то, насколько влиятельным и важным является тот или иной индивид.
Однако поддержание таких усилий требует затрат, отмечает один из исследователей, доцент кафедры дискретной математики МФТИ Даниил Мусатов. Поэтому будут поддерживаться лишь выгодные связи. В модели ученых такой балансировкой занимаются одновременно все участники сети.
Расчеты математиков показали, что во всех возможных ситуациях подобная конкуренция за «центральность» достаточно быстро приводит к установлению равновесия, в котором все участники соцсети оказываются связаны друг другом не более чем через шесть рукопожатий.
Это было в равной степени присуще как большим и малым сетям в любых конфигурациях. Схожим образом, предполагают исследователи, работают многие другие сложные системы, в том числе сети морской торговли и воздушного авиатранспорта.