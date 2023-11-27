Математики совершили новое открытие, на которое потратили 32 года

Математики совершили новое открытие, на которое потратили 32 годаУпорства им не занимать
После 32 лет упорных поисков, математики наконец открыли девятый числовой пример специального целого числа, известного как число Дедекинда.
Число, обозначаемое как D(9), было рассчитано равным 286 386 577 668 298 411 128 469 151 667 598 498 812 366 — это целых 42 цифры. Оно следует за 23-значным D(8), обнаруженным в 1991 году.
Понимание чисел Дедекинда сложно для неспециалистов, не говоря уже о том, чтобы вычислить их.
Расчеты, связанные с этими числами, настолько сложны и включают такие огромные числа, что было неясно, будет ли когда-либо обнаружено D(9).
В центре него находятся булевы функции, или вид логики, который выбирает выход из входов, состоящих всего из двух состояний, таких как истина и ложь, или 0 и 1. Монотонные булевы функции ограничивают логику таким образом, что замена 0 на 1 во входе вызывает изменение выхода только с 0 на 1, а не с 1 на 0.
Для вычисления D(9) использовался специальный вид суперкомпьютера: один, который использует специализированные блоки, называемые программируемыми вентильными массивами (FPGA), которые могут одновременно выполнять множество расчетов. Это привело команду к суперкомпьютеру Noctua 2 в Университете Падерборна.