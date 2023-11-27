Математики совершили новое открытие, на которое потратили 32 года

Число, обозначаемое как D(9), было рассчитано равным 286 386 577 668 298 411 128 469 151 667 598 498 812 366 — это целых 42 цифры. Оно следует за 23-значным D(8), обнаруженным в 1991 году.

Понимание чисел Дедекинда сложно для неспециалистов, не говоря уже о том, чтобы вычислить их.

Расчеты, связанные с этими числами, настолько сложны и включают такие огромные числа, что было неясно, будет ли когда-либо обнаружено D(9).

В центре него находятся булевы функции, или вид логики, который выбирает выход из входов, состоящих всего из двух состояний, таких как истина и ложь, или 0 и 1. Монотонные булевы функции ограничивают логику таким образом, что замена 0 на 1 во входе вызывает изменение выхода только с 0 на 1, а не с 1 на 0.

Для вычисления D(9) использовался специальный вид суперкомпьютера: один, который использует специализированные блоки, называемые программируемыми вентильными массивами (FPGA), которые могут одновременно выполнять множество расчетов. Это привело команду к суперкомпьютеру Noctua 2 в Университете Падерборна.