Математики улучшили моделирование влияния человека на климат

Работа, опубликованная в журнале Physical Review Letters, предлагает способ различать природные изменения климата от антропогенных, а также выявлять ранние признаки приближающихся климатических катастроф. Одной из таких катастроф может быть, например, разрушение круговорота океанских течений Атлантики или коллапс экосистемы Амазонии.

Ранее существующие методы, основанные исключительно на статистике, не могли предоставить четкого понимания того, как происходят изменения климата. Новая модель использует принципы статистической механики, что позволяет не только анализировать текущие данные, но и «откатить» изменения назад, чтобы понять, какие процессы привели к текущим климатическим условиям.

Этот подход дает ученым возможность более точно определять, когда климатический сдвиг может достичь критической точки, что даст шанс принять меры по его предотвращению.