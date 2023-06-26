«Материнская» компания Google обеспечит труднодоступные участки Земли интернетом при помощи лазеров

Вместо использования спутников или аэростатов, Taara использует для связи лазеры. Проект, инициированный в 2016 году, уже помогает связать интернет-сервисы в 13 странах, включая Австралию, Кению и Фиджи.

Цель Taara — обеспечить доступ к дешёвому интернету, стоимость которого составляет всего $1/Гбит для конечных пользователей. Проект основан на разработках, начатых в рамках проекта Loon, использовавшего шары для передачи данных.

Теперь Taara фокусируется на земных решениях с использованием лазеров, которые могут обеспечивать ежедневную передачу большего объёма данных, чем Loon. И, судя по всему, у свежей инициативы шансы на успех более явные, чем предшественника.