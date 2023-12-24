Материнская компания Pornhub оштрафована на $1,8 млн за участие в секс-торговле

Компания, ранее известная как MindGeek, заключила соглашение об отсрочке судебного преследования в федеральном суде Бруклина, обязавшись выплатить компенсацию жертвам, фигурировавшим в скандальных видео. Aylo также должна пройти трехлетний надзор, чтобы улучшить процессы проверки и мониторинга контента.

В обвинении утверждается, что Aylo сознательно размещала контент, замешанный в принуждении женщин к съемкам фильмов для взрослых. Несмотря на многочисленные запросы об удалении контента и осведомленность о судебных исках против операторов, Aylo якобы пренебрегла независимой проверкой согласия и отложила удаление контента до суда 2019 года.