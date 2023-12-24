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Наука и технологии
17:15, 24 декабря 2023
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Материнская компания Pornhub оштрафована на $1,8 млн за участие в секс-торговле

Кто бы мог подумать

Aylo, материнской компании гиганта индустрии развлечений для взрослых Pornhub, грозит крупный штраф в размере 1,8 миллиона долларов после признания в получении прибыли от откровенного контента с участием жертв секс-торговли.

Компания, ранее известная как MindGeek, заключила соглашение об отсрочке судебного преследования в федеральном суде Бруклина, обязавшись выплатить компенсацию жертвам, фигурировавшим в скандальных видео. Aylo также должна пройти трехлетний надзор, чтобы улучшить процессы проверки и мониторинга контента.

В обвинении утверждается, что Aylo сознательно размещала контент, замешанный в принуждении женщин к съемкам фильмов для взрослых. Несмотря на многочисленные запросы об удалении контента и осведомленность о судебных исках против операторов, Aylo якобы пренебрегла независимой проверкой согласия и отложила удаление контента до суда 2019 года.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PornHub
,
#штраф
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