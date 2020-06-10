Материнская компания Realme и OnePlus работает над собственным смартфонным процессором

С соответствующим публичным заявлением выступил вице-президент компании Oppo Лю Бо — по его словам, бренду придется заняться этим даже несмотря на то, что создание собственного чипсета — это крайне сложный и трудоемкий процесс.

”Мы должны взяться за эту технологию и сделать ее основной движущей силой нашего будущего роста”, — заявил господин Бо.

К сожалению, пока что нет никаких подробностей ни о сроках запуска проекта, ни о том, какие смартфоны получат первыми внутреннюю разработку компании. Но то, почему подобное решение было в принципе принято, оно понятно — учитывая, как сильно США давит на Huawei даже в вопросах производства собственных процессоров Kirin, вполне вероятно, что китайские производители еще серьезнее задумались об отказе от решений Qualcomm и MediaTek.