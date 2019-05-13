69 лет назад родилась Формула-1. На чём гонялись пилоты в послевоенное время?

13 мая 1950 года состоялась дебютная гонка первого чемпионата мира в классе Формула-1. Гоночная серия стартовала на трассе Сильверстоун, которая была построена на месте аэродрома для британских бомбардировщиков. Структура чемпионата, конечно, не была оригинальной — к европейским гран-при организаторы добавили гонку в США «Индианаполис 500», со своим регламентом и пилотами.

Автомобили в первых этапах Формулы-1, как правило, базировались на продольной трубчатой раме и располагали невероятно прожорливыми рядными восьмицилиндровыми двигателями мощностью от 350 лошадиных сил и выше.