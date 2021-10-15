McDonald's добавит в меню бургер с искусственным мясом

Называться новинка будет McPlant. В его состав войдут растительное мясо, созданное Beyond Meat, а также горох, рис, картофель, свекла и ломтик сыра, передаёт CNBC. По словам представителей сети, этот эксперимент призван показать, как добавление бургеров с искусственным мясом скажется на показателях сети.

При этом в компании понимают, что добавление данной позиции способно привлечь новых потребителей. А это, в свою очередь, прямой путь на достижении «целей в области устойчивого развития».

Отметим, что МакПлант может появиться и в России. Правда, о каких-то точных сроках пока речи не идёт — генеральный директор сети McDonald’s заявил, что принятие решений о добавлении веганской пищи в меню лежит на региональных управлениях.