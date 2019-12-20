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McDonald's открыл первое кафе в отделении Сбербанка
Пока, правда, только в Москве
В сети появилась информация о том, что американская сеть питания McDonald's открыла свою первую точку питания в отделении Сбербанка — произошло это в московском отделении на Новослободской улице.
Так, клиенты Сбербанка смогут заказать кофе непосредственно в офисе банка благодаря специальному автомату МакКафе, установленному в отделении. Также клиенты компании могут заказать еду в отделение, при этом время доставки, как уверяют представители компании, не превысит 20 минут.
”Мы говорим о том, что на востоке страны мы хотим попробовать такой же формат и в Санкт-Петербурге. И это все также будет совмещено с Delivery Club”, — рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, делясь планами компании о совместном открытии отделения банка и ресторана в одном помещении в 2020 год.