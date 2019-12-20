McDonald's открыл первое кафе в отделении Сбербанка

Так, клиенты Сбербанка смогут заказать кофе непосредственно в офисе банка благодаря специальному автомату МакКафе, установленному в отделении. Также клиенты компании могут заказать еду в отделение, при этом время доставки, как уверяют представители компании, не превысит 20 минут.

”Мы говорим о том, что на востоке страны мы хотим попробовать такой же формат и в Санкт-Петербурге. И это все также будет совмещено с Delivery Club”, — рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, делясь планами компании о совместном открытии отделения банка и ресторана в одном помещении в 2020 год.