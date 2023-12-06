McDonald`s решилась на открытие 10 тысяч новых ресторанов по всему миру

В течение 3 лет, к 2027 году, количество ресторанов по всему миру должно увеличиться на 25%, до 50 тысяч. Это станет рекордом по количеству новых заведений за столь короткий период.

Все заведения McDonald`s будут оснащены системами ИИ, большинство процессов станут автоматизированными. Это обеспечит партнёрство с облачной платформой Google Cloud.