McDonald’s взломали и украли личные данные клиентов и работников

В компании отметили, что несанкционированный доступ был ограничен спустя неделю после его выявления. Сообщается, что расследованием инцидента занимается нанятый McDonald’s консультант. На данный момент было установлено, что сети компании взломали сразу в нескольких регионах, в числе которых США, Южная Корея и Тайвань.

“Хотя нам удалось быстро закрыть доступ после выявления взлома, расследование показало, что был осуществлён доступ к небольшому количеству файлов, некоторые из которых содержали личные данные”, — поделились представители McDonald's.

В частности, похищены были адреса электронной почты клиентов, их номера телефонов, а также адреса доставки в Южной Корее и на Тайване. Помимо прочего на Тайване злоумышленникам удалось завладеть личными данными сотрудников компании. В McDonald’s уверяют, что доступа к платежным данным у хакеров нет.