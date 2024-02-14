McDonald's заставляет кандидатов на работу проходить странные ИИ-тесты

Согласно отчету 404 Media, эти компании используют услуги Paradox.ai для проведения необычных оценок личности, в которых фигурируют изображения синекожих инопланетян.

Один из пользователей Reddit поделился своим опытом, где ему предложили выбрать, ассоциирует ли он себя с изображением двух инопланетян на кухне ресторана. Под фото было написано «Традиционный», и кандидатам предлагалось нажать «Это я» или «Не я», что вызвало недоумение у многих.

«Черт, я просто хочу работу посудомойщика», — пожаловался один из пользователей.

При попытке устроиться на работу барменом в Olive Garden, один из журналистов обнаружил, что «традиционное» изображение было лишь одним из более чем 80 слайдов, и далеко не самым странным.

В одном из тестов инопланетянин сидел рядом с велосипедом и ссадиной на колене от явной аварии. Надпись гласила: «Со мной случаются вещи», и опять же, кандидатам предлагалось выбрать «Это я» или «Не я».