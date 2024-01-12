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Наука и технологии
00:24, 12 января 2024
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МЧС назвало число ежедневных пожаров из-за неправильной зарядки гаджетов

Ведомство призвало не оставлять без присмотра заряжающиеся гаджеты

Директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко сообщил, сколько пожаров в России происходит каждый день по причине неправильной зарядки различных гаджетов.

МЧС назвало число ежедневных пожаров из-за неправильной зарядки гаджетов

© Ferra.ru

Охотенко объяснил, что причиной возгорания, как правило, становятся аккумуляторы, пауэрбанки, роботы-пылесосы и электросамокаты, которые заряжаются неправильно или без присмотра. Ежедневно МЧС фиксирует от 3 до 10 пожаров по таким причинам.

Представитель ведомства отметил, что взрослые должны подавать детям пример правильного обращения с зарядными устройствами и не оставлять заряжающиеся гаджеты на ночь или без контроля.

«От 3 до 10 пожаров в день в России случаются из-за возгораний аккумуляторных батарей, находящихся в состоянии зарядки», — отметил Охотенко.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#пожар
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#МЧС
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#Россия
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#Гаджеты
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#зарядка
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