МЧС назвало число ежедневных пожаров из-за неправильной зарядки гаджетов

00:24, 12 января 2024
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МЧС назвало число ежедневных пожаров из-за неправильной зарядки гаджетовВедомство призвало не оставлять без присмотра заряжающиеся гаджеты
Директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко сообщил, сколько пожаров в России происходит каждый день по причине неправильной зарядки различных гаджетов.
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Охотенко объяснил, что причиной возгорания, как правило, становятся аккумуляторы, пауэрбанки, роботы-пылесосы и электросамокаты, которые заряжаются неправильно или без присмотра. Ежедневно МЧС фиксирует от 3 до 10 пожаров по таким причинам.
Представитель ведомства отметил, что взрослые должны подавать детям пример правильного обращения с зарядными устройствами и не оставлять заряжающиеся гаджеты на ночь или без контроля.
«От 3 до 10 пожаров в день в России случаются из-за возгораний аккумуляторных батарей, находящихся в состоянии зарядки», — отметил Охотенко.
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