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Сегодня 13:58
МЧС раскритиковало ношение масок на улице
Таким образом, в данном вопросе ведомство оказалось солидарно с ВОЗ
Ношение защитной медицинской маски вызывает множество споров. Так, например, ВОЗ выступало с заявлением, что при отсутствии явных симптомов заболевания, носить маску не имеет никакого смысла. Вот и МЧС выступило с заявлением, в рамках которого раскритиковало ношение масок на улице.
По мнению представителей ведомства, маску стоит носить в закрытом помещении либо если гражданин ухаживает за больным человеком. В момент же, когда ему удается выбраться на улицу, на свежий воздух, ему следует воздержаться от использования защитной маски — на улице необходимо дышать свежим воздухом, считают в МЧС.
”Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит”, — отметили представители МЧС.