МЧС раскритиковало ношение масок на улице

По мнению представителей ведомства, маску стоит носить в закрытом помещении либо если гражданин ухаживает за больным человеком. В момент же, когда ему удается выбраться на улицу, на свежий воздух, ему следует воздержаться от использования защитной маски — на улице необходимо дышать свежим воздухом, считают в МЧС.

”Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит”, — отметили представители МЧС.