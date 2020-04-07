МЧС рассказало, что следует делать россиянам после прихода с улицы для защиты от коронавируса

Так, гражданам рекомендуется тщательно вымыть обувь и поменять одежду после того, как они вернутся домой с улицы. Помимо этого крайне необходимо утилизировать все одноразовые индивидуальные средства защиты, такие как медицинская маска и перчатки — для этого достаточно поместить их в отдельный целлофановый пакет. После этого ведомство рекомендует россиянам начисто вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть носовые отверстия, горло и умыть лицо, сделав отдельный акцент на глазах.

Напомним, что на момент написания данного материала, в России было зарегистрировано 6 343 случаев заболевания коронавирусом, причем 954 из них были отмечены лишь за последние сутки.