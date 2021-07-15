Мебель и электронику из Яндекс.Маркета можно будет "примерить" в интерьере квартиры с помощью смартфона

Так, нововведение дает возможность пользователям еще до покупки, в режиме дополненной реальности (AR), оценить, как выглядит та или иная техника или мебель в интерьере квартиры. “Примерить” в квартире Яндекс.Маркет позволяет разные товары, в числе которых смартфоны, консоли, Яндекс.Станции и не только.

Для того, чтобы посмотреть товар в AR режиме необходимо в его карточке нажать на жёлтый кружок со вписанным в него кубом. Таким образом активируется просмотр товара в трёхмерном виде, а далее уже можно выбрать просмотр товара в окружающей обстановке. Эта манипуляция автоматически включает камеру смартфона, а пользователю необходимо лишь навести ее на нужное место и подождать несколько секунд.

Новая функция доступна на данный момент лишь в приложении Яндекс.Маркета для iOS, однако в скором времени ей смогут воспользоваться и владельцы Android-смартфонов.