Мебель IKEA вернулась в Россию через Яндекс.Маркет

Мебель IKEA вернулась в Россию через Яндекс.МаркетХоть как-то
Яндекс.Маркет объявил о добавлении в свой ассортимент предметов мебели из IKEA. Это является логичным продолжением выкупа товаров данной категории компанией в конце 2022 года.
Фото: Яндекс.Маркет
Теперь покупателям доступным шкафы, комплекты мебели, многоуровневые шкафы, стеллажи и многое другое из каталога покинувшей Россию IKEA. Предметы мебели доступны в различных размерах — покупатели могут выбрать подходящий в карточке товара.
Единственное ограничение — на данный момент мебель доступна лишь в Москве, а фурнитура и аксессуары — по всей России. Но представители Яндекса уже пообещали исправить ситуацию, а также добавить в ассортимент кухонные гарнитуры.
Напомним, что IKEA покинула российский рынок ещё в первой половине 2022 года. А ближе к концу года Яндекс выкупил остатки товаров бренда.