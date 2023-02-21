Мебель IKEA вернулась в Россию через Яндекс.Маркет

Теперь покупателям доступным шкафы, комплекты мебели, многоуровневые шкафы, стеллажи и многое другое из каталога покинувшей Россию IKEA. Предметы мебели доступны в различных размерах — покупатели могут выбрать подходящий в карточке товара.

Единственное ограничение — на данный момент мебель доступна лишь в Москве, а фурнитура и аксессуары — по всей России. Но представители Яндекса уже пообещали исправить ситуацию, а также добавить в ассортимент кухонные гарнитуры.

Напомним, что IKEA покинула российский рынок ещё в первой половине 2022 года. А ближе к концу года Яндекс выкупил остатки товаров бренда.