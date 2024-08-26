«Мечатют ли айтишники об элетроовцах»: исследователи узнали вершину карьеры в ИТ

VK и Центр научной коммуникации Университета ИТМО провели исследование среди специалистов в области машинного обучения и искусственного интеллекта в России. Они выяснили, что важно для этих специалистов при выборе работы и какие компании они считают лидерами в своей сфере.

Исследование показало, что наличие современных технологий в компании не является главным фактором для ML-специалистов. Большинство опрошенных (86%) считает, что компания должна разрабатывать свои технологии. Однако при выборе работодателя на первое место выходят интересные задачи — их назвали важными 70% участников опроса. Для них это важнее даже, чем высокая зарплата (48%) или статус компании в сфере искусственного интеллекта (23%).

По мнению экспертов, нестандартные задачи — это то, что привлекает специалистов в машинном обучении. 70% участников отметили, что им интересно решать уникальные задачи и анализировать сложные ситуации. Тем не менее, 55% респондентов высказали недовольство рутинными задачами, такими как написание кода, даже если они связаны с их работой. Также для большинства ML-специалистов важнее создавать технологии, которые могут изменить отрасль, чем занимать высокие должности. 70% участников опроса хотят разрабатывать прорывные решения, а не стремятся к статусу топ-менеджера (37%) или владельца бизнеса (32%).

Как отметила Екатерина Иванова, директор по персоналу VK AI, ML-разработчики больше заинтересованы в создании актуальных и полезных технологий, чем в мимолётной популярности продуктов. Константин Фурсов из ИТМО добавил, что исследовательская часть профессии вдохновляет специалистов больше всего. В опросе участвовали 300 респондентов, от начинающих специалистов до руководителей направлений по машинному обучению.