Мечта детства: ученые создали бесконечный “мыльный” пузырь

В 2020 году физики установили, что ключевым ингредиентом для создания гигантских пузырей является смешивание полимеров с разной длиной нитей. В результате получается мыльная пленка, способная растягиваться достаточно тонко, чтобы гигантский пузырь не лопнул.

Аймерик Ру из Университета Лилля и его коллеги экспериментировали с тремя различными видами пузырей: стандартными мыльными пузырями, газовыми шариками, сделанными из воды, и такими же, сделанными из воды, но с добавлением глицерина.

Стандартные мыльные пузыри, как и ожидалось, лопались в течение примерно минуты. Но Ру с коллегами обнаружили, что газовые шарики из воды и глицерина продержались значительно дольше: от пяти недель до 465 дней, что позволило исследователям определить оптимальное соотношение воды и глицерина - идеальный рецепт для долговечных “мыльных” пузырей.