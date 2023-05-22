Мечта диабетиков: новые смарт-часы Huawei научились предупреждать о высоком уровне сахара в крови

Эта функция может значительно упростить жизнь людей с диабетом, которым приходится каждый день делать болезненные и дорогостоящие тесты для контроля своего состояния перед каждым приёмом пищи.

Но, судя по всему, пионером будут вовс не Apple. Так, недавно глава потребительского подразделения Huawei, Ричард Ю, опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал возможности новых часов компании — Huawei Watch 4.

На видео женщина добавляет сахар в свой кофе, но затем отказывается от него, получив предупреждение от своих часов о риске повышения уровня сахара в крови.

В Huawei подчеркивают, что их часы не являются медицинским устройством и информация, полученная с их помощью, служит только для справки.