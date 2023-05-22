Мечта диабетиков: новые смарт-часы Huawei научились предупреждать о высоком уровне сахара в крови

Мечта диабетиков: новые смарт-часы Huawei научились предупреждать о высоком уровне сахара в кровиПока лишь в Китае
В течение многих лет мы слышали о возможности добавления в Apple Watch функции неинвазивного контроля уровня сахара в крови.
Эта функция может значительно упростить жизнь людей с диабетом, которым приходится каждый день делать болезненные и дорогостоящие тесты для контроля своего состояния перед каждым приёмом пищи.
Но, судя по всему, пионером будут вовс не Apple. Так, недавно глава потребительского подразделения Huawei, Ричард Ю, опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал возможности новых часов компании — Huawei Watch 4.
На видео женщина добавляет сахар в свой кофе, но затем отказывается от него, получив предупреждение от своих часов о риске повышения уровня сахара в крови.
В Huawei подчеркивают, что их часы не являются медицинским устройством и информация, полученная с их помощью, служит только для справки.
Чтобы использовать эту функцию, пользователю должно быть больше 18 лет и он должен быть зарегистрирован в программе исследования уровня сахара в крови, проводимой сторонним медицинским учреждением.
Новая функция не рекомендуется для использования людьми с диабетом 1 типа, у которых поджелудочная железа не производит инсулин. Часы должны носиться непрерывно в течение семи дней, прежде чем функция предупреждения о гипергликемии начнёт работать.
Отметим, что Huawei уже представила Huawei Watch 4 для глобального рынка. Правда, компания до сих пор не упоминала о такой их возможности. Что означает, что в настоящее время она доступна только для моделей, производимых для китайского рынка.