Мечта огородника: создан робот, который автоматически распознаёт и убивает сорняки на грядках

Мечта огородника: создан робот, который автоматически распознаёт и убивает сорняки на грядкахТехнологии на страже урожая
И вот, на радость всех вышеперечисленных категорий, исследователи из США представили автономного сельскохозяйственного робота. Устройство под названием Laserweeder способно уничтожать около 100 тыс сорняков в час при помощи высокотехнологичного лазера.
За определение вредных растений отвечает встроенная в машину камера на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Мы хотели выяснить, есть ли быстрый способ, который улучшит результаты в области сельского хозяйства. Мы сразу поняли, что это можно сделать с помощью мощных энергетическим систем — лазеров. Это способ доставки направленной энергии, который можно использовать для уничтожения сорняков. Мы добавили к этому технологию компьютерного зрения и глубокого обучения — это позволило нам в режиме реального времени определить, что нужно уничтожить, а что оставить.
Вес автономного устройства превышает 4,5 тонны. Мощность его лазеров — 150 Вт. Обычно такие лазеры используют для резки металла, рассказали авторы проекта.