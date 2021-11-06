Мечта огородника: создан робот, который автоматически распознаёт и убивает сорняки на грядках

Мы хотели выяснить, есть ли быстрый способ, который улучшит результаты в области сельского хозяйства. Мы сразу поняли, что это можно сделать с помощью мощных энергетическим систем — лазеров. Это способ доставки направленной энергии, который можно использовать для уничтожения сорняков. Мы добавили к этому технологию компьютерного зрения и глубокого обучения — это позволило нам в режиме реального времени определить, что нужно уничтожить, а что оставить.