Мечта студента: японцы изобрели подушку для сна на работе прямо за столом со встроенным будильником

Этот уникальный аксессуар, вдохновлённый портативными массажными креслами, можно установить на столе. При наклоне вперёд подушка обеспечивает поддержку лица и груди, не создавая давления на руки.

Называется новинка «Gogo no Makura» («Подушка для дневного сна»). Основной идеей создания стала забота о тех, кто предпочитает вздремнуть, опустив голову на стол.

Исследования показали, что такой способ отдыха может вызвать напряжение в плечах и других частях тела, что, в свою очередь, может привести к онемению рук.

Новая подушка, размером 31 x 24 см, идеально поддерживает голову и другие части тела. В центре подушки предусмотрено отверстие для удобства дыхания и предотвращения отпечатков на лице. Руки при этом свободно лежат на столе.

Подушка была представлена на платформе краудфандинга и привлекла внимание 490 инвесторов. Продажи начнутся 15 октября по рекомендованной розничной цене 5800 рублей.