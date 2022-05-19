Мечтал об этом на всех курсовых и диссертациях: роботов научили грамотно переписывать тексты на русском «своими словами»

Нейросеть представила команда SberDevices. Использовать робота можно для любых целей, связанных с переработкой текста: для копирайтинга, новостных изданий, создания рекламных материалов.

Сеть разделена на две модели — «Рерайтер» и «Суммаризатор». «Рерайтер» может переписать любой текст другими словами без малейшей потери смысла независимо от длины и формата — от новостей и художественной литературы до постов в социальных сетях.

«Суммаризатор» способен создавать переписанное сжатое изложение исходного текста, с сохранением главных тезисов. Эта модель искусственного интеллекта может быть полезна для экономии времени читателя, выделения главных мыслей объёмных текстов, научной, бизнес-литературы и другой публицистики.