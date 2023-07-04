Медиаэксперт рассказала о причинах роста популярности Telegram

В сегодняшнем мире Telegram становится не просто передатчиком информации, а своего рода комментатором событий. Медиатехнолог Кристина Потупчик объясняет, что авторы каналов в Telegram рассказывают о причинах событий и их последствиях, формируя мнение аудитории.

Важно отметить, что в отличие от других социальных платформ, на Telegram не существует алгоритмов, влияющих на то, что пользователи увидят. Здесь каждый пользователь самостоятельно формирует свой "продуктовый набор" информации. Главной аудиторией Telegram являются жители крупных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург и другие миллионники. Эксперт подчеркивает, что платформа практически не цензурируется, что объясняет её рост популярности в периоды кризиса, например, во время специальных операций или пандемии коронавируса.

Медиатехнолог отмечает, что Telegram предоставляет свободу слова и информации, позволяя обсуждать практически все темы, за исключением призывов к насилию. Таким образом, это своеобразная неконтролируемая площадка для обмена мнениями.

Кристина Потупчик также предупреждает пользователей о том, что в Telegram не существует полной анонимности, и действия, противоречащие законам РФ, такие как шантаж или вымогательство, могут быть наказуемы. Администраторы каналов могут быть легко вычислены, поэтому важно быть ответственным и соблюдать законы при использовании этой платформы.