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MediaTek анонсировала свой самый мощный игровой процессор для смартфонов

Первым смартфоном на его основе станет новинка от Realme
Тайваньский производитель процессоров MediaTek продолжает свое наступление на сегмент игровых смартфонов. Так, например, сегодня компания анонсировала свой самый мощный чип для подобного рода девайсов — Helio G95.

В основу игрового решения лег восьмиядерный CPU, который традиционно разделили на два кластера: два мощных ядра ARM Cortex-A75 с частотой до 2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55. За обработку графики отвечает видеопроцессор ARM Mali-G76 MC4 с частотой до 900 МГц. Помимо этого, Helio G95 оснастили отдельным нейропроцессором, который служит для ускорения работы приложений, задействующих искусственный интеллект.

Новинка поддерживает экраны с разрешением вплоть до FullHD+ при частоте обновления экрана 90 Гц. Также MediaTek внедрила в G95 возможность работы с камерами с разрешением до 64 Мп, при этом максимальное качество записи видео составило 4К при частоте 30 к/с). Важно отметить, что новый процессор не имеет поддержки мобильных сетей пятого поколения.

Напомним, что первым смартфоном, который будет работать на базе MediaTek Helio G95 должен стать грядущий девайс от Realme — Realme 7. Отличительной особенностью телефона как раз должен стать экран с поддержкой обновления 90 Гц и основной модуль камеры на 64 Мп. Ожидается, что смартфона анонсируют в ближайшие дни.

Автор: Лилик Ми