MediaTek анонсировала свой самый мощный игровой процессор для смартфонов

Новинка поддерживает экраны с разрешением вплоть до FullHD+ при частоте обновления экрана 90 Гц. Также MediaTek внедрила в G95 возможность работы с камерами с разрешением до 64 Мп, при этом максимальное качество записи видео составило 4К при частоте 30 к/с). Важно отметить, что новый процессор не имеет поддержки мобильных сетей пятого поколения.

Напомним, что первым смартфоном, который будет работать на базе MediaTek Helio G95 должен стать грядущий девайс от Realme — Realme 7. Отличительной особенностью телефона как раз должен стать экран с поддержкой обновления 90 Гц и основной модуль камеры на 64 Мп. Ожидается, что смартфона анонсируют в ближайшие дни.