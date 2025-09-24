MediaTek начнет производство чипов в США через TSMC

Производство в США обходится дороже, чем на фабриках TSMC на Тайване, но это может помочь MediaTek избежать потенциальных тарифов и привлечь новых клиентов. Пока что никаких официальных соглашений не подписано, и неизвестно, какие конкретно чипы и по каким технологиям компания планирует выпускать. Основной интерес компании касается автомобильных компонентов и чипов для более регулируемых приложений.

Производство автомобильных чипов требует соответствия строгим стандартам качества, включая IATF 16 949. На данный момент завод TSMC в Аризоне не имеет публичного подтверждения такой сертификации, а ранее ориентировался на потребительские и AI/HPC процессоры. Это означает, что выпуск компонентов для критичных автомобильных систем, таких как ADAS или управление батареями, пока маловероятен. Для них MediaTek продолжит использовать сертифицированные фабрики TSMC на Тайване.

Однако чипы для менее критичных задач, таких как информационно-развлекательные системы, могут быть произведены в Аризоне.