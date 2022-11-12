MediaTek оказалась создателем процессора для шлема PlayStation VR 2

Производитель SoC также отметил, что это в принципе первый подобный опыт в его истории.

Напомним, что ранее нам стало известно, что новый VR-шлем Sony получит два 4К HDR OLED-дисплея с частотой 90/120 Гц. Также устройство получит специальные сенсоры для отслеживания взгляда. Старт продаж намечен на 22 февраля 2023 года по цене в 550 долларов.