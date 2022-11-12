MediaTek оказалась создателем процессора для шлема PlayStation VR 2

MediaTek оказалась создателем процессора для шлема PlayStation VR 2В противовес Qualcomm в Oculus Quest 2
Уже на следующей неделе откроется предзаказ на новый шлем виртуальной реальности Sony — PlayStation VR 2.
Устройство представили достаточно давно. Sony даже раскрыла ряд ключевых характеристик и особенностей гарнитуры. Но непосредственно процессор новинки японцы не раскрывали.
Но теперь и эта информация стала достоянием общественности. Всё дело в том, что компания MediaTek, в рамках конференции MediaTek's Executive Summit, рассказала, что именно она создала чип, лежащий в основе грядущей PSVR 2.
xda-developers.com
Производитель SoC также отметил, что это в принципе первый подобный опыт в его истории.
Напомним, что ранее нам стало известно, что новый VR-шлем Sony получит два 4К HDR OLED-дисплея с частотой 90/120 Гц. Также устройство получит специальные сенсоры для отслеживания взгляда. Старт продаж намечен на 22 февраля 2023 года по цене в 550 долларов.