MediaTek раскрыла подробности о процессорах новейших бюджетных смартфонов Xiaomi
Речь идет о MediaTek Helio G35 и Helio G25, которые в целом достаточно схожи, но в мелочах все же отличаются. Так, оба процессора изготовлены по 12-нм техпроцессу, правда в если в G35 восемь ядер Cortex-A53 работают с тактовой частотой 2,3 ГГц, то в случае с G25 частота понижена до 2,0 ГГц. В обоих процессорах используется одинаковая графика PowerVR GE8320, но также отличается частота - 680 МГц в “старшей” версии и 650 МГц в “младшей”. Что Helio G35, что G25 имеют поддержку оперативной памяти стандарта LPDDR4x до 6 ГБ.
Куда более заметные отличия начинаются дальше. Так, Helio G35 поддерживает дисплеи разрешением до 2400 x 1080 пикселей с соотношением сторон 20: 9 и частотой обновления 60 Гц, VoLTE ViLTE WoWi-Fi, а также двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS + Glonass + Beidou + Galileo и FM-радио. Также имеется поддержка одинарной камеры на 25 Мп и двойной по 13 Мп каждая.
В свою очередь Helio G25 получил поддержку экранов с разрешением до 1600 х 720 пикселей с частотой 60 Гц и либо одинарной камеры на 21 Мп, либо двойной на 13 Мп и 8 Мп.