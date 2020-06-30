MediaTek раскрыла подробности о процессорах новейших бюджетных смартфонов Xiaomi

Куда более заметные отличия начинаются дальше. Так, Helio G35 поддерживает дисплеи разрешением до 2400 x 1080 пикселей с соотношением сторон 20: 9 и частотой обновления 60 Гц, VoLTE ViLTE WoWi-Fi, а также двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS + Glonass + Beidou + Galileo и FM-радио. Также имеется поддержка одинарной камеры на 25 Мп и двойной по 13 Мп каждая.

В свою очередь Helio G25 получил поддержку экранов с разрешением до 1600 х 720 пикселей с частотой 60 Гц и либо одинарной камеры на 21 Мп, либо двойной на 13 Мп и 8 Мп.