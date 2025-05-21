MediaTek выпустит 2-нм чип на TSMC уже в сентябре 2025 года

Опубликовано 21 мая 2025, 06:451 мин.
MediaTek выпустит 2-нм чип на TSMC уже в сентябре 2025 годаЧип с ИИ-функциями станет шагом к сетям 6G и IoT-устройствам
MediaTek планирует начать производство своего первого 2-нанометрового чипа на фабриках TSMC в сентябре 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Рик Цай на выставке Computex в Тайбэе.
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Новый чип будет оснащен встроенными функциями искусственного интеллекта (ИИ) и предназначен для использования в будущих мобильных сетях шестого поколения. По словам представителя MediaTek, интеграция ИИ станет основой для развития 6G, а сама компания стремится занять ведущие позиции в этой области.
Помимо разработки нового чипа, MediaTek активно работает с разработчиками над почти 240 моделями, связанными с генеративным ИИ. Технологии уже находят применение, например, в улучшении фотографий на смартфонах. Также компания разрабатывает свыше 100 моделей для Интернета вещей, где ИИ помогает внедрять новые решения в потребительских, корпоративных и промышленных сферах.