MediaTek выпустит 2-нм чип на TSMC уже в сентябре 2025 года

Новый чип будет оснащен встроенными функциями искусственного интеллекта (ИИ) и предназначен для использования в будущих мобильных сетях шестого поколения. По словам представителя MediaTek, интеграция ИИ станет основой для развития 6G, а сама компания стремится занять ведущие позиции в этой области.

Помимо разработки нового чипа, MediaTek активно работает с разработчиками над почти 240 моделями, связанными с генеративным ИИ. Технологии уже находят применение, например, в улучшении фотографий на смартфонах. Также компания разрабатывает свыше 100 моделей для Интернета вещей, где ИИ помогает внедрять новые решения в потребительских, корпоративных и промышленных сферах.