Медицинские пираты удешевляют лекарства в тысячу раз

Группа независимых биологов объявила о планах скопировать самое дорогое в мире лекарство. Об этом сообщило издание MIT Technology Review.

Речь идёт о препарате генотерапии Glybera, направленное на лечение редкого наследственного заболевания кровеносных сосудов. Лекарство было признано самым дорогим в мире на момент выпуска в Европе в 2015 году с ценой курса в один миллион долларов.

По словам группы независимых учёных, они смогут создать аналогичное лекарство. Стоимость создания прототипа новой генотерапии оценивается в 7 тысяч долларов. Разработчики готовы приступить к тестированию упрощённой и удешевлённой версии Glybera. Они собираются попросить помощи в тестировании на животных у мирового научного сообщества.