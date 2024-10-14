Медицинские советы от ИИ Microsoft Copilot оказались смертельно опасны

В ходе эксперимента, ИИ ответил на 500 запросов, связанных с популярными медицинскими препаратами и диагнозами, и результаты оказались тревожными.

В 24% случаев ответы не соответствовали установленным медицинским знаниям, а 3% оказались полностью ошибочными. Примерно 42% ответов могли привести к умеренному или легкому вреду, а 22% — к серьёзным травмам или даже смерти.

Исследование подчёркивает, что на ИИ, вроде Microsoft Copilot, нельзя полагаться в вопросах медицины.

Хотя такие системы могут стать первым источником информации для людей без доступа к квалифицированным врачам, они также несут огромные риски из-за потенциально опасных ошибок.