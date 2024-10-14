Медицинские советы от ИИ Microsoft Copilot оказались смертельно опасны

Опубликовано 14 октября 2024, 08:321 мин.
Медицинские советы от ИИ Microsoft Copilot оказались смертельно опасныПоэтому не стоит слепо верить их словам
Исследователи из Европы забили тревогу по поводу опасных ошибок, которые может выдавать Microsoft Copilot в ответах на медицинские вопросы.
В ходе эксперимента, ИИ ответил на 500 запросов, связанных с популярными медицинскими препаратами и диагнозами, и результаты оказались тревожными.
В 24% случаев ответы не соответствовали установленным медицинским знаниям, а 3% оказались полностью ошибочными. Примерно 42% ответов могли привести к умеренному или легкому вреду, а 22% — к серьёзным травмам или даже смерти.
Исследование подчёркивает, что на ИИ, вроде Microsoft Copilot, нельзя полагаться в вопросах медицины.
Хотя такие системы могут стать первым источником информации для людей без доступа к квалифицированным врачам, они также несут огромные риски из-за потенциально опасных ошибок.