Медик назвала допустимую дозу сахара в день и рассказала, чем его можно заменить

Она отметила, что для установления норм сахара берется во внимание ее верхняя граница. На данный момент во всех странах она составляет 10% по калорийности или порядка 50 граммов в день. В то же время, в 2020 году специалисты Минздрава России выступили с предложением снизить данный предел до 22 граммов в день.

По словам Погожевой, сахар можно заменить рядом другим продуктов.

“Как источник углеводов сахар рекомендуется заменять полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых – особенно в цельнозерновых – продуктах, а также в овощах и фруктах”, – поделилась специалист.

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