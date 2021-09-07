Медик рассказал, в чём вред сна голышом

По словам пластического хирурга из США Энтони Юна, научные исследования доказали факт того, что каждый раз при выпуске газов, человек «распыляет» небольшое количество фекалий. И если днём в качестве «защиты» выступает нижнее бельё, то во время сна без одежды такой защиты не остаётся.

В своём TikTok-видео, в котором он рассказал об этом, Юн также призвал подписчиков не спать голым по ночам «хотя бы ради своего партнёра».

На момент написания материала, публикация хирурга уже набрала более 10 млн просмотров, став вирусной. Многие из комментаторов рассказали, что впервые услышали о выделении фекалий при выпуске газов.