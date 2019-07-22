Медики научились видеть людей насквозь без рентгена и надрезов

В своей работе исследователи рассказывают о новом методе получения оптических изображений внутритканевых участков с использованием ультразвука. Так, физические свойства ультразвуковых волн в сочетании с оптической микроскопией дают возможность сформировать “виртуальную линзу”. С помощью нее стало возможным фиксировать окружение в толще ткани практически без каких-либо камер и получать при этом изображения без вскрытия.

По словам все тех же ученых, возможности разработанной ими технологии позволяют использовать ее даже пациентам, самостоятельно. Так, можно наклеить пластырь, который будет передавать данные напрямую врачу.