Наука и технологии
Сегодня в 15:49

Медики обеспокоены новым флешмобом TikTok с замороженным мёдом

Он чреват проблемами со здоровьем
В TikTok начали набирать популярность ролики, в которых пользователи замораживают мед. Как выяснилось, такое употребление продукта может привести к проблемам со здоровьем.
Медики обеспокоены новым флешмобом TikTok с замороженным мёдом

В рамках этого флешмоба люди заполняют пластиковые бутылки медом и кладут их на заморозку. После застывания меда люди едят затвердевший мед зубами. Диетологи, просмотревшие многочисленные ролики с этим челленджом обеспокоены его последствиями. Так, по словам гастроэнтеролога Никит Сонпала, пользователи потребляют в рамках флешмоба слишком много сахара из-за меда, что чревато диареей, болями в желудке и прочими осложнениями.

Мед великолепен, но употреблять его нужно в небольших количествах — это действительно здоровые отношения с едой, а использовать его, чтобы привлечь много подписчиков и много внимания, а употреблять его в больших количествах - это безумие”, — сказала Кристин Киркпатрик, диетолог Кливлендской клиники.

Еще одна опасность, которая вытекает из этого флешмоба — порядка трети людей имеют непереносимость фруктозы, поэтому употребление избыточного количества меда для них обернется диареей и дискомфортом.