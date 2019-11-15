Медики подтвердили пользу Apple Watch для борьбы с болезнями сердца

В новом масштабном исследовании, которое было опубликовано в Медицинском журнале Новой Англии, приняли участие порядка 400 000 участников. Оно показало, что Apple Watch являются довольно точными в выявлении мерцательной аритмии у пациентов. Так, было установлено, что предупреждения часов действительно совпадали с электрокардиографией или показаниями ЭКГ в 84% случаев.

”Это говорит о том, что внедрение данной технологии было безопасным и действительно позволяет достаточно точно определять фибрилляцию предсердий”, - поделилась Минту Туракхия, директор Центра цифрового здоровья Стэнфордского университета и старший автор статьи. Таким образом, владельцы Apple Watch могут быть предупреждены о том, что у них имеются сердечные заболевания прежде чем будут проявлены первые симптомы.