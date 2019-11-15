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Медики подтвердили пользу Apple Watch для борьбы с болезнями сердца

Они действительно способны спасать жизни
Ранее было известно о многих случаях, когда Apple Watch спасали жизни пользователей благодаря функции определения сердечного ритма и ЭКГ. Однако большинство людей относились к этому с долей скептицизма, склоняясь к тому, что все инциденты были просто случайностью. Новое исследование выявило реальную эффективность устройства в борьбе с сердечными заболеваниями.

В новом масштабном исследовании, которое было опубликовано в Медицинском журнале Новой Англии, приняли участие порядка 400 000 участников. Оно показало, что Apple Watch являются довольно точными в выявлении мерцательной аритмии у пациентов. Так, было установлено, что предупреждения часов действительно совпадали с электрокардиографией или показаниями ЭКГ в 84% случаев.

”Это говорит о том, что внедрение данной технологии было безопасным и действительно позволяет достаточно точно определять фибрилляцию предсердий”, - поделилась Минту Туракхия, директор Центра цифрового здоровья Стэнфордского университета и старший автор статьи. Таким образом, владельцы Apple Watch могут быть предупреждены о том, что у них имеются сердечные заболевания прежде чем будут проявлены первые симптомы.