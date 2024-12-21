Медики поставили «на паузу» набор добровольцев на испытание вакцины от рака

Минздрав временно приостановил набор добровольцев для тестирования онковакцины «ЭнтероМикс» из-за ажиотажа среди желающих. Главный онколог ведомства Андрей Каприн сообщил, что количество заявок превзошло все ожидания — за несколько дней поступило рекордное число откликов. Это решение связано с необходимостью тщательно проанализировать анкеты кандидатов и выбрать тех, кто соответствует критериям.

Каприн отметил, что текущая пауза — не конец отбора, впереди ещё две волны набора. Он подчеркнул, что специалисты должны уделить внимание каждому заявлению, чтобы соблюсти научные и медицинские стандарты. Минздрав обещает обеспечить прозрачность процесса, чтобы участие в исследовании было максимально эффективным и безопасным для добровольцев.

Разработка вакцины ведётся НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи совместно с онкоцентром Блохина. По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, разрешение на применение препарата для первых пациентов может быть получено уже в январе 2025 года. Вакцина рассчитана на онкобольных с поздними стадиями заболевания, что может стать важным шагом в борьбе с раком.