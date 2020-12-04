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Медики раскрыли идеальный завтрак для людей с диабетом
Речь о яйцах
Специалисты Американской диабетической ассоциации раскрыли идеальный завтрак для людей, страдающих диабетом. По словам специалистов, людям с диабетом полезно начинать утро с яйца.
Медики отметили, что в одном курином яйце содержится менее грамма углеводов, а также порядка 7 граммов белка. Кроме того, яйцо богато калием, который положительно сказывается на здоровье нервов, мышц и сердечно-сосудистой системы. Помимо прочего, употребив на завтрак яйца можно ограничить переедание в течение дня, поскольку они насыщают человека на продолжительное время.
”Исследования показывают, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа", - поделилось издание Express, ссылаясь на Американскую диабетическую ассоциацию.
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