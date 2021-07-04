Наука и технологии
Сегодня в 09:27

Медики рассказали, что нужно есть на завтрак диабетикам

От яиц до овощей
Издание ФАН, ссылаясь на рекомендации медиков, сообщило, какие продукты можно употреблять на завтрак при наличии сахарного диабета второго типа.
Медики рассказали, что нужно есть на завтрак диабетикам

Так, согласно опубликованным данным, в целом, при составлении плана питания диабетиков должны учитываться как свойства продуктов, так и способность их увеличивать уровень сахара в крови. Специалисты отмечают, что наиболее важным приемом пищи является первый, и поэтому необходимо ответственно отнестись к выбору продуктов, употребляемых на завтрак.

Углеводы расщепляются в организме до глюкозы, и если вы едите их слишком много, это способствует перегрузке глюкозой, может вывести диабет из-под контроля”, — предупредили медики.

Они порекомендовали на завтрак есть каши из цельных круп, овощи, грибы, бобовые и яйца. Ограничить же стоит белый хлеб, сдобу, а также готовые завтраки, джемы и йогурты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.