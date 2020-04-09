Медики рассказали, как коронавирус может повлиять на кожу

Так, по словам экспертов, коронавирусная инфекция может спровоцировать появление на коже высыпаний. Проявление данной реакции кожи на коронавирус было обнаружено у 400 инфицированных, которые отметили, что данная реакция периодически сопровождалась болью и зудом. Однако на сегодняшний день ученые не пришли к пониманию того, как именно коронавирус провоцирует высыпания. Напомним, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано 1,5 млн инфицированных коронавирусной инфекцией людей. За последние сутки заразилось более 52 тыс людей. В России же, в свою очередь, известно о 10 131 зараженных. За последние сутки число зараженных в стране людей увеличилось на 1 459.