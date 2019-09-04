Медики рассказали, как социальные сети влияют на здоровье

Так, ученые провели систематический разбор и метаанализ 37 исследований, в том числе 27 рандомизированных контролируемых испытаний, исследуя эффект от использования социальных сетей на поведении и здоровье. Испытания проводились в период между 1996 и 2018 годами на территории 11 стран и включали в себя в общей сложности более 53 тыс участников. Исследования включали в себя такие аспекты, как сексуальное поведение, злоупотребление психоактивными веществами, отказ от курения, диету, физическую активность, потерю веса и прививки.

В итоге ученые обнаружили, что социальные сети оказывали существенное влияние на сексуальное здоровье, злоупотребление алкоголем, а также общее самочувствие испытуемых. ”Мы рекомендуем научному сообществу выйти за рамки индивидуальных подходов, разрабатывать и тестировать опыты, которые используют в значительной степени неиспользованный потенциал социальных сетей для улучшения поведения и здоровья”, — говорят авторы исследования.